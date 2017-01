Obama legt opnieuw sancties op tegen Rusland

Obama heeft in de laatste elf dagen van zijn presidentschap opnieuw sancties opgelegd tegen Rusland. Vijf Russen zijn op de zwarte lijst van de Verenigde Staten gezet, waaronder de twee hoofdverdachten in de moord op oud-veiligheidsmedewerker Alexander Litvinenko in 2006. De sancties hebben volgens Amerika niets te maken met de inmenging van Rusland tijdens de laatste presidentsverkiezingen, maar met een wet om schenders van mensenrechten aan te pakken.

Het zijn mogelijk de laatste sancties van de regering Obama. Aankomend president Trump wil de band met Rusland verbeteren. De nieuwe sancties komen in een periode waarin de spanningen tussen beide landen al zijn opgelopen. De VS zette vorige maand 35 diplomaten en hun families uit het land, vanwege de Russische hacks van computers van de Democratische partij. Rusland sprak maandag van “onverantwoordelijke diplomatie” en noemde de aanhoudende beschuldigingen over de vermeende Russische betrokkenheid bij de verkiezingen een heksenjacht.