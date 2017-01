Obama bedankt journalisten voor beschermen democratie

President Barack Obama heeft woensdag tijdens zijn laatste persconferentie de Amerikaanse journalisten bedankt voor het bewaken van de democratie. Obama beklemtoonde dat de pers de politiek helpt fouten of misstappen in te zien.

“Ik heb heel fijn met jullie samengewerkt”, stelde Obama. “Dat betekent niet dat ik blij was met elk verhaal dat jullie schreven. Maar dat is jullie taak ook. Journalisten moeten moeilijke vragen stellen en kritisch zijn op de mensen hier in het Witte Huis die enorme macht in handen hebben.” Journalisten maken politici betere mensen, aldus de scheidende president. “Jullie zorgen ervoor dat wij eerlijker en harder werken”, beklemtoonde hij. “Jullie zorgen ervoor dat we bij elke stap nadenken wat we doen, en voor wie we het doen, en of we leveren wat ons is gevraagd.

Democratie werkt alleen maar als burgers goed worden geïnformeerd.” Over het verkorten van de celstraf van Chelsea Manning zei Obama dat hij vond dat de klokkenluider genoeg gestraft is. Manning werd in 2013 door een militaire rechtbank veroordeeld tot 35 jaar cel omdat ze 700.000 documenten en video’s had gelekt naar WikiLeaks. Obama besloot maandag dat zij in mei al vrijkomt.