OAS organiseert Internationale Educatie Beurs

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) organiseert op zaterdag 18 februari 2017 een Internationale Educatie Beurs. De bedoeling van deze beurs is een platform te creëren voor Ambassades en Internationale Organisaties in Suriname, die beurzen aanbieden aan Surinaamse Staatsburgers om deze te promoten. De OAS ondervindt bij de organisatie van deze beurs ondersteuning van verschillende Ambassades, Internationale Organisaties en de Kamer van Koophandel & Fabrieken. Het is de tweede keer dat deze Scholarship Fair in Suriname wordt gehouden.

De OAS is een regionale organisatie met één van de oudste beurzenprogramma’s op het westelijk halfrond. Sinds de start in 1958 hebben meer dan 100.000 studenten in de regio geprofiteerd van deze beurzen. In de regio is educatie voor de OAS een van de belangrijkste doelstellingen, omdat educatie een fundamenteel onderdeel vormt van is voor de ontwikkeling van een natie.

De International Scholarship Fair is vooral bedoeld voor universitaire studenten die hun studie in het buitenland willen voortzetten, door middel van een specialisatie op een Master of doctoraal niveau (Ph.D). Maar er bestaan ook mogelijkheden tot bachelor opleidingen. Ook kunnen geïnteresseerden alvast hun voelhorens uitsteken wat de vereisten zijn voor buitenlandse studies.