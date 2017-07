O.J. Simpson komt na negen jaar cel vervroegd vrij

O.J. Simpson komt op 1 oktober vrij. Hij was veroordeeld tot 33 jaar voor een gewelddadige beroving, maar mag na 9 jaar de gevangenis in Nevada verlaten vanwege goed gedrag. Dat oordeelde de parole board waarvoor Simpson zijn zaak bepleitte. De grote vraag was in hoeverre een beruchte moordzaak uit de jaren 90 nog aan O.J. zou kleven. In 1995 werd hij vrijgesproken na een slepende rechtszaak die miljoenen mensen in de VS en daarbuiten fascineerde. De oud-footballheld en oud-filmacteur zou zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend Ron Goldman op gruwelijke manier hebben vermoord. De advocaten van O.J. gooiden het in de verdediging met succes op racisme, onder meer van een politieman die een hoofdrol had gespeeld in het onderzoek naar de moord. De hele zaak werd vorig jaar nog eens gereconstrueerd in een zeven uur durende documentaire en in een gedramatiseerde American Crime Story. O.J. werd na die moord uiteindelijk alsnog veroordeeld in een andere zaak. Daarbij probeerde hij samen met drie anderen een man in een hotel in Las Vegas onder bedreiging van vuurwapens te beroven. Dat hij over enkele maanden vrijkomt, ligt aan het feit dat hij zich in de gevangenis aan alle regels heeft gehouden. Ook zijn leeftijd (70) speelt een rol, net als het feit dat hij geen strafblad had, en dat hij in de ogen van de mensen die het besluit namen geen gevaar voor de samenleving vormt. Rust zit er voor O.J. vermoedelijk niet in. Hij wordt nog achtervolgd door advocaten van de familie Goldman, die geld van hem tegoed heeft.