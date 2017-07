NPS zeer teleurgesteld in president

Gregory Rusland slaat terug

De Nationale Partij Suriname(NPS) is diep teleurgesteld in president Desi Bouterse. De oppositiepartij is niet te spreken over de presentatie van president Desi Bouterse eerder deze week in De Nationale Assemblee waarbij hij het kabinet Venetiaan als schuldige aanwees voor het doodbloeden van de bauxietsector.

De presentatie van de president is volgens Gregory Rusland, NPS-voorzitter en voormalig minister van Natuurlijke Hulpbronnen, in strijd met de waarheid. In het parlement zei de president, dat het Kabinet Venetiaan de kans van Alcoa kreeg om gratis de krachtcentrale te Afobaka over te nemen. Volgens Rusland is dit niet waar.

Hij zegt dat er een gesprek plaatsvond tussen vertegenwoordiger van Alcoa en de regering waarbij dat onderwerp werd aangesneden. Alcoa heeft achteraf nadrukkelijk gesteld dat de dam niet te koop is en nog minder tegen een symbolisch bedrag aan Suriname zou worden overgedragen. Wat het vertrek van BHP Billiton uit Suriname betreft heeft de president volgens Rusland ook onvolledige informatie verschaft in het parlement.

Inderdaad legde Billiton een aantrekkelijk bod op tafel, maar er school een adder in het gras die Suriname achteraf tot de gebeten hond kon maken.

