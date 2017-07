NPS roept president op rechterlijke macht niet meer te hinderen

De Nationale Partij Suriname is ingenomen met het besluit van president Desi Bouterse om vooralsnog niet te denken aan het opzeggen van het vertrouwen in procureur generaal (PG)Roy Baidjnath Panday. Deze partij was de eerste politieke organisatie die in beweging kwam nadat de president deze uitlating deed tijdens een massameeting van de NDP in het district Para.