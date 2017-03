North Carolina trekt omstreden ‘wc-wet’ in

De Amerikaanse staat North Carolina trekt de omstreden ‘wc-wet’ in. De regel dwong transgenders gebruik te maken van publieke toiletten voor het geslacht dat in hun paspoort staat. De wet leidde tot een storm van kritiek. Talloze grote bedrijven namen maatregelen door af te zien van congressen of zelfs nieuwe vestigingen in North Carolina. Volgens persbureau AP zou het aanhouden van de wet de staat de komende jaren miljarden dollars hebben gekost.

De Democraten en de Republikeinen in North Carolina hebben nog geen details vrijgegeven over het intrekken van de wet. Er zou donderdag in de senaat van North Carolina worden gestemd over het bekrachtigen van de wet, die vorig jaar door de vorige gouverneur werd getekend. De toiletwet van North Carolina vormde het afgelopen jaar het middelpunt van een discussie over de acceptatie van transgenders. Het debat verdeelt scholen, staatsparlementen en rechtbanken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie drong er vorig jaar al op aan dat North Carolina de wet zou intrekken omdat deze strijdig is met de federale Civil Rights Act. Behalve dat transgenders niet het toilet van hun keuze zouden mogen gebruiken onder de nieuwe wet, ontneemt de omstreden HB2-wet homoseksuelen, lesbiennes en transgenders ook het recht om juridische stappen te ondernemen als zij op de werkvloer worden achtergesteld of gepest.