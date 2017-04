Noord-Korea heeft te kampen met brandstoftekorten

Noord-Korea zou kampen met een tekort aan brandstof. Volgens persbureau AP zijn sommige benzinestations gesloten of beperkt open. Bij een benzinestation in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang zou er nog enkel brandstof verstrekt worden aan diplomaten en internationale organisaties. Inwoners worden weggestuurd. De rijen bij andere benzinestations zouden langer zijn dan normaal en ook de prijzen zijn flink gestegen, meldt AP. De brandstof in Noord-Korea wordt per kilo afgerekend en kost doorgaans zo’n 0,70 tot 0,80 dollar. De prijs per kilo is volgens het persbureau inmiddels gestegen naar 1,25 dollar (1,16 euro). Het is niet precies duidelijk wat de oorzaak is van het brandstoftekort en hoe lang het nog gaat duren. Noord-Korea heeft zelf nog niets laten weten over de situatie. Noord-Korea is voor de brandstoftoevoer erg afhankelijk van buurland China. Het is mogelijk dat Peking onder druk van de internationale gemeenschap de sancties tegen Pyongyang handhaaft. China wil dat Noord-Korea stopt met de ontwikkeling van nucleaire wapens en lange-afstandsraketten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wilde vrijdag niet reageren op vragen van journalisten over de brandstofkwestie.