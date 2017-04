‘Noord-Korea gaat komende weken door met rakettesten’

Noord-Korea gaat door met het lanceren van testraketten, ondanks de groeiende spanning die dat oplevert met de VS. Dat heeft viceminister Han Song-ryol van Buitenlandse Zaken maandag gezegd in een interview met de BBC. Als de Verenigde Staten besluiten tot militair ingrijpen komt er een “totale oorlog”. De Noord-Koreaanse vice-ambassadeur bij de Verenigde Naties deed daar nog een schepje bovenop: ”Als de Amerikanen militair ingrijpen, zal Noord-Korea de zwaarst mogelijke reactie tegen deze provocateurs laten zien. Vicepresident Pence liet maandag al weten dat het geduld van de VS met Noord-Korea op is.

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt nog geen militaire acties tegen Noord-Korea, zo stelde zijn veiligheidsadviseur zondag tegen nieuwszender ABC. Wel werken de Verenigde Staten en China aan een pakket economische sancties tegen Noord-Korea. Rusland heeft de VS gewaarschuwd niet militair in te grijpen. Moskou zit niet te wachten op eenzijdige Amerikaanse acties “zoals in Syrië”. De Japanse premier Shinzo Abe riep Noord-Korea maandag nogmaals op om te stoppen met provocaties, zich te houden aan resoluties van de Verenigde Naties en het nucleaire raketprogramma stop te zetten.