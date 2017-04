Noord-Korea dreigt VS met militaire actie

Noord-Korea is klaar om zich met met krachtige wapens te verdedigen tegen de provocatie door de Verenigde Staten. Noord-Koreaanse staatsmedia waarschuwden Washington dinsdag dat het mogelijke plannen voor een preventieve aanval op Noord-Korea maar beter „in de vuilnisbak” kan gooien, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Rodong Sinmun, de belangrijkste krant in Noord-Korea, schreef dat het bewind in Pyongyang in staat is zelf een preventieve aanval tegen de Verenigde Staten uit te voeren. „De huidige ernstige situatie bewijst dat Noord-Korea juist heeft gehandeld door zijn militaire capaciteit voor zelfverdediging en een preventieve aanval op alle mogelijke manieren te versterken”, meldde het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukte dat het nucleaire arsenaal „de spil” van die militaire capaciteit is. De VS stuurden afgelopen weekend een konvooi marineschepen naar de wateren bij Noord-Korea als reactie op de laatste raketlancering door dat land.