Noodweer treft Marowijne en Brandweerkazerne Groningen

Enkele buurten in Marowijne zijn blank komen te staan door zware regenbuien. De weg naar Albina staat gedeeltelijk onder water nabij kilometer 119 en Alfonsdorp. Enkele kreken die zich tussen kilometer 119 en 130 bevinden zijn buiten hun oevers getreden.

De scholen zijn gesloten omdat een groot gedeelte van de leerlingen niet is komen opdagen. Erven van de scholen liggen onder water. Automobilisten zijn genoodzaakt om langzaam te rijden. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is bezig met de afwatering in Albina.

Ook de brandweerkazerne in Groningen, te Saramacca is door de aanhoudende regen getroffen door wateroverlast. Het meubilair, de deuren, kasten en bedden zijn hierdoor beschadigd. Volgens de brandweercommandant is het de eerste keer sinds de bouw van de kazerne – dat dit zich heeft voorgedaan. Er zijn al maatregelen getroffen, in de hoop dat het water sneller wegloopt.

Ondanks de huidige omstandigheden is het brandweerteam beschikbaar om uit te rukken, indien er in de omgeving calamiteiten zijn.