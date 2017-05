Canadese autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen in Montreal. Dat gebeurde nadat gisteren drie dijken bezweken in het noorden van de stad. De maatregel blijft tot zeker morgen van kracht. Delen van Canada kampen al dagen met ernstige wateroverlast, die wordt veroorzaakt door aanhoudende regenval en smeltende sneeuw. In Quebec liepen bijna 1900 woningen onder water. Ook in de plaats Rigaud, ten westen van de Montreal, is de noodtoestand uitgeroepen.