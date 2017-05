Nog zeventien gewonden in kritieke toestand na aanslag Manchester

Nog vijftig mensen liggen in het ziekenhuis na de aanslag in de Britse stad Manchester vorige week maandag. Zeventien van hen verkeren nog in kritieke toestand.

Dat maakte het Britse ziekenfonds NHS dinsdag bekend. In totaal werden 116 mensen na de aanslag in een ziekenhuis geholpen. 22 mensen kwamen om het leven. Volgens de NHS betekent het niet dat de zeventien personen ook in levensgevaar verkeren. Eerder werd bekend dat een aantal slachtoffers “levensveranderende verwondingen” heeft opgelopen. Onder de slachtoffers zijn veel minderjarigen. Maandagavond 22 mei blies een zelfmoordterrorist zich op in de Manchester Arena, waar kort daarvoor het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande was afgelopen. De dader is geïdentificeerd als een 22-jarige Brit die banden had met IS.