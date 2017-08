Nog steeds geen stroom voor Tembe Art Studio

Tembe Art Studio beschikt nog steeds niet over stroom. De stroomtoevoer is afgelopen dinsdag afgesloten door EBS, mogelijk vanwege onduidelijkheid over wie de eigenaar is van de aansluiting. Er schemert echter wat licht in de tunnel, zegt kunstenaar Marcel Pinas. Tembe Art Studio is één van de projecten die is voortgevloeid uit Stichting Kibii, het geesteskind van Pinas.

Pinas denkt dat het Moengo Festival, dat in september wordt gehouden, geen gevaar loopt. Het is gewoon een kwestie van de voorbereidingen weer oppakken. Intussen is een evenement wel in het water komen te vallen, zegt Pinas die het jammer vindt voor de jongeren die eraan mee zouden doen.

Kunstenaar Marcel Pinas verwacht dat de stroomtoevoer naar Tembe Art Studio komende week wordt hersteld. De kunststudio is dé plaats waar jongeren in Moengo en omgeving zich op hun eigen creatieve manier kunnen uitleven. Er momenteel ook de voorbereidingen getroffen voor het komend Moengo Festival, dat sinds 2013 geldt als Suriname ’s grootste evenement rondom kunst in praktisch al haar vormen.