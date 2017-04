Nog ruim driehonderd vermisten in rampgebied Colombia

In Colombia worden nog altijd meer dan driehonderd mensen vermist sinds de aardverschuivingen en overstromingen in de stad Mocoa. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 293, zei president Juan Manuel Santos woensdag. In Mocoa, hoofdstad van de zuidwestelijke provincie Putamayo, zijn dit weekend complete wijken door de modderstromen verwoest. Dat gebeurde nadat de rivieren ’s nachts door hevige regenval buiten hun oever traden. De Colombiaanse regering riep maandag de ”economische, sociale en ecologische noodtoestand” uit in het rampgebied. De autoriteiten kondigden aan duizenden kooktoestellen, dekens en matrassen naar de stad te sturen.