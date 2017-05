Nog drie personen in kritieke toestand na aanrijding Times Square

Drie personen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis na de aanrijding van donderdag op Times Square in New York. Bij de aanrijding kwam een jonge vrouw om het leven en raakten twintig anderen gewond. Van de drie personen in kritieke toestand is een persoon er zeer slecht aan toe. Het gaat om een 38-jarige vrouw uit Canada. De man die achter het stuur van de auto zat, wordt vervolgd voor moord en twintig pogingen tot moord. De bestuurder, een ex-marinier die vanwege disciplinaire problemen was ontslagen, werd vlak na het incident opgepakt. Hij is in het verleden gearresteerd voor rijden onder invloed en geweldsdelicten. Een eerste test sluit uit dat hij op Times Square onder invloed was van alcohol. Uitslagen van gedetailleerde drugstesten volgen nog. Over de exacte aanleiding van de aanrijding is nog niets bekend. De politie van New York en de FBI doen samen onderzoek naar het incident.