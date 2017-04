Nog 47.000 Gülen-aanhangers vast in Turkije

Turkije heeft sinds de couppoging in juli vorig jaar ruim 113.000 mensen aangehouden die werden verdacht van banden met de Gülen-beweging. Daarvan zitten er nog ruim 47.000 vast. Het Turkse persbureau Anadolu bericht dat onder de mensen die nog vastzitten, daar ruim 11.000 politiemensen onder zitten en ongeveer 8000 militairen, onder wie meer dan 150 generaals. Ook zijn onder de arrestanten ruim 2.500 rechters. Turkije ziet de in de VS wonende Turkse geestelijke Fethullah Gülen als de kwade genius achter de couppoging van vorig jaar en eist nog altijd zijn uitlevering.