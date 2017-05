Nieuwe vredesgesprekken Myanmar van start

In Myanmar zijn vandaag nieuwe vredesbesprekingen begonnen die een einde moeten maken aan één van de langst durende gewapende conflicten in de wereld. Het overleg tussen de regering en verschillende rebellengroepen staat onder leiding van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. De 71-jarige Suu Kyi is sinds april 2016 regeringsleider van Myanmar. De vredesbesprekingen duren vier dagen. Het conflict bestaat al sinds het land zich afscheidde van Groot-Brittannië in 1948. Toen kwamen ook enkele autonome regio’s onder gezag van de nieuwe regering. Deze regio’s zeggen jaren te zijn uitgebuit en onderdrukt onder meer vanwege de bodemschatten.