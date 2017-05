Nieuwe regering Curaçao onder leiding Rhuggenaath beëdigd

Op Curaçao is maandagochtend (lokale tijd) een nieuwe regering onder leiding van Eugene Rhuggenaath beëdigd. Daarmee is een einde gekomen aan een periode van ruim twee maanden, waarin een interim-regering onder leiding van de MFK van Gerrit Schotte Curaçao bestuurde. De nieuwe regering treedt een maand na de laatste verkiezingen aan en wil direct werk maken van een sociaal plan om armoede te bestrijden. Daarnaast heeft de coalitie onder leiding van Rhuggenaath toegezegd hard te werken aan meer betrouwbaarheid op financieel gebied.

Curaçao kende de afgelopen periode veel politieke onrust met twee verkiezingen in korte tijd en politieke ruzies. De MFK van Schotte probeerde nieuwe verkiezingen tegen te houden, maar Den Haag stak daar een stokje voor. De PAR van Rhuggenaath won eind april de verkiezingen op Curaçao. De PAR haalde daarbij zes zetels, MAN vijf en PIN één. Samen hebben de partijen twaalf zetels van de in totaal 21 zetels in het Parlement. De MFK van Schotte behaalde er vijf.