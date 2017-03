Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie, LMSZN heeft vanaf gisteren een geheel nieuwe kindervleugel. Sinds 2012 is er grote behoefte geweest aan een goed ingerichte ruime kinderafdeling, die het ziekenhuis nu op eigen kosten voor 59 0.000 Surinaamse dollar heeft opgezet. De kinderverpleegkunde in het district is nu naar zeggen van LMSZN directeur Antoin Elias, met rasse schreden vooruit gegaan.