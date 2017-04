Nieuwe Justitieminister doet oproep aan politiebond

De nieuwe minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, heeft van president Desi Bouterse de opdracht gekregen alle intern verstoorde communicatielijnen te herstellen. Vooral die met betrekking tot de Surinaamse Politie Bond (SPB) en de rechterlijke macht.

Het staatshoofd liet merken dat hij vertrouwen heeft in Van der San. Desondanks kon hij niet nalaten de nieuwbakken Justitieminister, die bekend staat als een man met een kort lontje, tot wat mildheid aan te manen. Van der San riep de politiebond, die helaas niet was uitgenodigd voor de beëdiging, alvast op om zaken in heroverweging te nemen.

Bij monde van haar woordvoerder, Revelino Eijk, reageerde het bestuur van de Surinaamse Politie Bond door te zeggen dat dit enige hoop biedt voor toekomstige gesprekken.

Revelino Eijk, woordvoerder van het bestuur van de SPB; daarvoor Eugene van der San, de nieuwbakken Justitie en Politieminister en president Desi Bouterse. Het staatshoofd heeft er alle vertrouwen in dat Van der San het departement intern weer op spoor krijgt.