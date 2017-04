Nieuwe Justitieminister bemoedigt Chinese winkeliers

Verklaart tegelijkertijd crimineel gedrag vogelvrij

Minister van Eugene van der San van Justitie en Politie wil een bijzondere aanvulling wetsaanvulling hebben, schrijft Starnieuws. Dit zal Chinese winkeliers de mogelijkheid bieden om zelf op te treden tegen criminelen. Zo zal een winkelier een verdacht figuur mogen vragen, wat die persoon wil kopen. Als die niet weet wat te kopen, maar blijft doorlopen en kijken, mag de winkelier de persoon zeggen om de winkel te verlaten. Geeft de persoon geen gehoor, dan mag de winkelier handelen. Deze aankondiging deed Van der San gisteren tijdens de rouwdienst voor een Chinese winkelier en diens zoon. Het tweetal kwam om bij een roofpoging in hun winkel in Santi Kondre, in het Tapanahony-gebied. Toen de rovers niet konden nemen wat ze wilden, staken ze het pand met vader en zoon erin, in brand.

In Suriname is de doodstraf in 2015 officieel uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt.

Met de speciale aanvulling wordt een persoon die in een Chinese winkel crimineel gedrag vertoond, als het ware vogelvrij verklaard. De Justitieminister wil verder het Nationaal Leger betrekken bij de veiligheidsaanpak. “Op een of andere manier, wan mogelijkheid mus fu de, dat ye kan sut’en trowe. Het komt hard over. Ma un no ab tra mogelijkheid fu stop den abani nanga den crimineel in a kondre disi,” aldus de woorden van Van der San, de nieuwe minister van Justitie en Politie. Zijn voorstel moet nog worden uitgewerkt. Tegelijk zegt de bewindsman toe dat de regering gaat zorgen dat er werkgelegenheid komt. Hij liet het niet hierbij. Om te zorgen voor de openbare orde en veiligheid die momenteel wordt verstoord, wil de minister het Nationaal Leger inzetten om op te treden, net zoals zij zouden optreden tegen een buitenlandse agressor. (Starnieuws)