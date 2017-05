Nieuwe informateur Tjeenk Willink richt zich op vijftal partijen

De nieuw aangestelde informateur Herman Tjeenk Willink nodigt in eerste instantie Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) uit voor een nieuwe ronde formatiegesprekken. Gelet op de opvatting van de partijen koerst Tjeenk Willink op een meerderheidskabinet af, maar een minderheidskabinet sluit hij niet uit. Dat betekent dat PVV-leider Geert Wilders geen uitnodiging hoeft te verwachten, terwijl hij wel graag mee wil praten over een nieuw te vormen kabinet. Vrijwel alle partijen hebben de PVV voor de verkiezingen al uitgesloten van regeringsdeelname. Tjeenk Willink ziet zijn rol zo weggelegd dat onder zijn leiding partijen tot conclusies komen die ze anders niet hadden kunnen, willen of durven nemen.

Hij beschouwt dit als een tussenfase en denkt niet dat hij de rol van informateur zal vervullen als er eenmaal echt wordt onderhandeld. Voor vandaag staan de eerste gesprekken met eerst Rutte en daarna Buma gepland. De 75-jarige Tjeenk Willink is op voordracht van Edith Schippers en met instemming van de Tweede Kamer de nieuwe informateur. Schippers gaf haar opdracht als informateur terug aan de Tweede Kamer omdat de formatie in een patstelling is beland nadat de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vastliepen. Willink was als informateur betrokken bij de totstandkoming van de kabinetten in 1994 (Paars I) en 2010 (Rutte I). Ook had hij een rol bij de formatie van het kabinet-Den Uyl in 1973. Hij ziet de terughoudendheid bij partijen te gaan regeren uit vrees voor electorale afstraffing, maar dat neemt volgens hem niet weg dat het noodzakelijk is verantwoordelijkheid te pakken.