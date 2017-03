Nieuwe doelen Anton de Kom Universiteit door crisis

Door de financiële crisis heeft ook de Anton de Kom Universteit van Suriname haar doelen moeten bijstellen. De universiteit zal zich de komende periode vooral richten op herkenbaarheid van het instituut bij buitenlandse partners. Die zitten onder andere in Nederland en China. Dat zei bestuursvoorzitter Jack Mencke gisteren op een persconferentie.

Ook op het vlak van onderwijs wil de universiteit stappen vooruit zetten. Mencke zegt verder dat er ondertussen al drie studierichtingen zijn goedgekeurd om officieel erkend te worden. De accreditatie zal echter niet op korte termijn een feit zijn, zegt secretaris Jenny John. Het is een lang proces dat ook nog eens veel geld kost.

De universiteit probeert zich ook op technologisch vlak te verbeteren. De bibliotheek van de universiteit is daarom van plan om het volledige archief aan scripties te digitaliseren, zegt Emmanuel Scheek. Hij is de vertegenwoordiger van de studenten in het bestuur.

Studentenvertegenwoordiger op de Anton de Kom Universiteit, Emmanuel Scheek. Het bestuur vroeg de media ook om meer aandacht te besteden aan technologische ontwikkelingen en nieuwe ontdekkingen. Dat is minstens even belangrijk als de politiek, die volgens het bestuur veel aandacht krijgt in de pers.