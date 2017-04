Nieuwe ADRON-rijstvarianten vernoemd naar president

Twee nieuwe rijstvariëteiten dragen in het vervolg de initialen van president Desi Bouterse. De DDB1 en DDB 2 zijn vrijdag door het Anne van Dijk Rijstonderzoek Centrum geïntroduceerd. De varianten zijn ontwikkeld met de traditie van de extra lange rijstkorrel in gedachte; een korrel die zich zeer goed leent voor het gebruik in de Surinaamse keuken. Minister Soereh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt dat ervoor is gekozen om het staatshoofd op deze wijze te vereeuwigen, omdat hij steeds de productie ervan heeft gestimuleerd. De DDB1 en DDB 2 zullen een aanwinst zijn voor de rijstsector, verzekert Adron-directeur Narin Gajadin.

Met de nieuwe rijstvarianten wordt volgens minister Algoe wederom bewezen dat de sector geen stilstand beleeft. De LVV-bewindsman hekelt alle negatieve berichtgeving hieromtrent. Het doel voor LVV is de productie per areaal te verhogen en de export van honderdduizend ton per jaar op te trekken naar 140 duizend ton. Algoe pleit verder voor de ontwikkeling van rijstvariëteiten die kunnen worden verwerkt tot voer voor pluimvee.

Minister Soeresh Algoe van LVV en daarvoor ADRON-directeur Narin Gajadin. ADRON heeft in zijn 23-jarig bestaan 6 rijstvarianten ontwikkeld. Het heel proces neemt 6 á 7 jaar in beslag. De hulp van de overheid is onontbeerlijk. Daardoor zouden bijvoorbeeld meer proefarealen, betere verwerkingsfaciliteiten en een groter financieel budget opgezet kunnen worden.