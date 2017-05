Nieuw politieteam moet LHBT’ers in Indonesië opsporen

De Indonesische politie heeft een nieuw team samengesteld dat LHBT’ers in het land moet opsporen. Het team wordt actief in West-Java, de grootste provincie van Indonesië. De politiechef die het team gaat aansturen noemt lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) “ziek in hun hart en ziel”. Hij riep inwoners van de provincie op om activiteiten te melden. Homoseksualiteit is in het grootste deel van Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld, bij wet niet verboden. De gemeenschap van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders staat echter de laatste tijd onder grote druk.