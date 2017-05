Nieuw offensief Iraaks leger bij Mosul

Iraakse troepen zijn donderdag een nieuw offensief begonnen bij de Iraakse stad Mosul die voor een deel in handen is van Islamitische Staat (IS). Twee grote legeronderdelen vallen de stad vanuit het noordwesten aan, aldus een woordvoerder van het leger. Er wordt al sinds oktober gevochten om Mosul, het laatste bolwerk van IS in Irak. Uit grote delen van de stad is IS al verdreven. Militanten zitten nog vooral in het historische deel in het westen van de stad. Naar schatting zijn er nog maar maximaal driehonderd IS-strijders.