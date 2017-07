‘Niets raars aan ontmoeting zoon Trump met Russische advocaat’

De ontmoeting van Donald Trump Jr. en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner met een Russische advocaat tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne is volgens het Witte Huis niet ongepast. “Er is niets raars aan die ontmoeting”, zei een woordvoerder van het Witte Huis maandag. Vlak na de Republikeinse presidentsnominatie van Donald Trump kwam het tot een ontmoeting van de twee leden van het campagneteam van Trump met een Russische advocaat die wordt gelinkt aan het Kremlin. Dat bevestigde Trump Jr. zondag. Volgens het Witte Huis was het een kort gesprek en was er “absoluut geen sprake” van een vervolgafspraak. “Het enige ongepaste aan de ontmoeting is in mijn ogen dat informatie daarover gelekt is”, aldus woordvoerder Sarah Sanders. Volgens haar is het routine dat tijdens politieke campagnes mensen bellen die informatie aanbieden aan presidentskandidaten. Amerikaanse media melden dat het campagneteam van Trump belastende informatie over Hillary Clinton zou zijn beloofd. Dat daar een afspraak uit voortvloeide is dan ook niet ongewoon, meent de Witte Huis-woordvoerder.