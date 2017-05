‘Niets mis met de sociale wetten’

“Als ik terugblik, kan ik met stelligheid zeggen dat er vooralsnog geen reden is om te sleutelen aan de sociale wetten”, laat oud-vicepresident Robert Ameerali de krant weten. Vanuit het bedrijfsleven worden stappen ondernomen om wijzigingen door te voeren in zeker een van de drie sociale wetten, namelijk die van de Basis Zorgverzekering (BZSR). Zo meldt De Ware Tijd online.

De oplossing van de huidige moeilijkheden, waar betrokken organisaties mee kampen om het systeem overeind te houden, kan volgens hem eerst gezocht worden bij de overheid. De wet en de bijbehorende staatsbesluiten die om onbekende redenen achtergehouden zijn door de regering, zouden volgens Ameerali nu al een groot deel van de huidige problemen kunnen wegnemen.Dit heeft in zijn ogen geleid tot veel misinterpretaties, onzorgvuldigheden en niet eenduidige maatregelen, terwijl de ondersteunende staatsbesluiten voor de Zorgwet tot heden niet zijn afgekondigd.

De sociale wetten staan volgens Ameerali niet op zich, maar zijn onderdeel van een totale herstructurering van de Surinaamse maatschappij. Het gaat om zaken zoals het verminderen van overheidssubsidie en het verhogen van de inkomsten van de Staat. Ook de bevolking moet de eigen verantwoordelijkheid beter beseffen en van een positie van ‘overheidsafhankelijkheid’ naar ‘zelfredzaamheid’ gaan. De overheid heeft een leidende rol hierbij. Maar ook het bedrijfsleven gaat niet vrijuit. “De wet staat niet toe dat bedrijven een eigen ziektekostenregeling kunnen handhaven. Bedrijven onderschatten namelijk de kosten die gemoeid gaan met trauma of chronische aandoeningen in de gezondheidszorg. De kosten zijn in het verleden vaak dermate opgelopen, dat bedrijven failliet zijn gegaan.”