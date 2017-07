Nickerie neemt actie tegen partnergeweld

Probleem vereist een brede aanpak zegt Biza-minister .

NGO’s, vertegenwoordigers van diverse ministeries, maar ook individuen en koppels in Nickerie zijn bezig actie te ondernemen om partnergeweld in het district terug te dringen. Dit als uitvloeisel van het project ‘Acties ter terugdringing van partnergeweld’, georganiseerd door het buro Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse zaken. In december 2016 zijn er op een tweedaags seminar actiepunten geformuleerd die de afgelopen zes maanden in praktijk gebracht moesten worden in Nickerie. Donderdag en vrijdag vond de evaluatie plaats. Volgens Carla Bakboord van het Woman’s Rights Center, een van de partners in dit project, is er behoorlijk wat werk verzet. Bakboord hoopt dat er een platform komt in Nickerie, dat zich permanent gaat bezighouden met het terug dringen van partnergeweld.

De verslagen en rapporten die uit dit soort initiatieven voortvloeien moeten volgens minister Mike Noersalim niet in laden verdwijnen, maar echt worden uitgevoerd. Daarvoor is volgens Noersalim de medewerking van verschillende andere ministeries hard nodig. De bewindsman wees de aanwezigen op de negatieve gevolgen van huiselijk geweld voor de totale samenleving. Daarom is volgens hem bewustwording bij een ieder de basis om het probleem van huiselijk geweld terug te dringen.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Het project ‘Acties voor het terugdringen van partnergeweld’ wordt gefinancierd door de Panamerican Health Organisation Paho en loopt tot januari 2018.