Het district Nickerie krijgt het 2e baba en mai-monument in het land. De eerste staat aan de Kleine Waterstraat in Paramaribo, naast het Kabinet van de President. De werkzaamheden, zoals het opzetten van het voetstuk, zijn al langer dan twee weken gaande. De kosten zijn geraamd op bijkans SRD 30.000. Het bedrag is door de Nickeriaanse gemeenschap zelf opgebracht. In Kolkata, India, staat ook zo een monument.