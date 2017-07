NH minister Dodson hekelt valse berichten ‘besmet’ water

Het is de regering en de SWM ernst een stop te brengen aan de geruchtenstroom op social media en WhatsApp als zou ons drinkwater besmet zijn met een dodelijke bacterie. Via WhatsApp is de voorbije dagen opnieuw een vals bericht verspreid waarin zelfs wordt gesuggereerd dat de autoriteiten hiervan op de hoogte zijn, maar de zaak verdoezelen.

Deze zaak trekt nu ook de aandacht van NH minister Reguilio Dodson. Hij noemt het crimineel dat de verspreiders van dergelijke valse berichten onnodig voor paniek zorgen. Hij noemt het hoogst onverantwoordelijk dat de SWM , die als internationaal gecertificeerd waterleidingbedrijf een prima job doet op zo een manier wordt beklad. Hij neemt deze zaak mee naar de Raad van Ministers en sluit opsporing en vervolging van de boosdoeners niet uit

Minister Dodson, die in navolging van de SWM, de samenleving gerust stelt dat er absoluut niets aan de hand is met ons drinkwater. Hij liet ook weten dat indien zich een dergelijke calamiteit mocht voordoen de SWM de eerste zal zijn om welk gevaar dan ook in het drinkwater terug te dringen.