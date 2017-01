NEWMONT SURINAME HAALT VERWACHTE PRODUCTIE

De jongste goudoperatie van het land, Newmont Suriname, heeft de verwachte hoeveelheid goud geproduceerd in 2016. “Ons doel was om honderdduizend troy ounce ruim 3000 kilogram te produceren en dat hebben wij nagenoeg gehaald”, zegt Albert Ramdin, algemeen directeur van Newmont Suriname. Hij sprak dinsdagavond tijdens een lezing van de discussiegroep Kenniskring over de economische perspectieven in Suriname voor 2017.

Er zijn tot heden negen verschepingen van goud geweest. Het gaat om goud dat in het laatste kwartaal van 2016 is geproduceerd. De directe verdiensten van Suriname zullen niet al te hoog zijn in de eerste drie tot vijf jaren. Omdat de maatschappij eerst haar investering van ruim 800 miljoen US dollar terug moet verdienen, zal de overheid het voorlopig moeten hebben van loonbelasting en royalty’s, geschat op ongeveer negentien miljoen US dollar per jaar.

Ramdin: “Van elke honderd US dollar die wij aan goud exporteren, blijft er 31 US dollar in Suriname. Over drie tot vijf jaar, wanneer het bedrijf winstbelasting begint te betalen, zal dit bedrag naar 61 US dollar stijgen, een toename van 100 procent.” Winstbelasting zal pas na drie tot vijf jaar worden afgedragen door het gezamenlijke bedrijf tussen de Amerikaanse multinational, Newmont en Surinames Staatsolie. De Staat zou theoretisch wel meer inkomsten van de goudoperatie kunnen zien via afdrachten van Staatsolie, maar dit bedrijf verkeerde in 2016 in financieel zwaar weer vanwege de lage wereldmarktprijs van olie. DWT