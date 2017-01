Newmont Surinaame haalt productiedoelstelling

Newmont Suriname heeft de productiedoestelling over 2016 gehaald. Dat meldt De Ware Tijd vandaag. Algemeen directeur Albert Ramdin zei dinsdagavond tijdens een lezing van de Kenniskring, dat er in 2016 honderdduizend troy ounce, ruim drieduizend kilogram, goud is geproduceerd. Ondanks dit goede nieuws, zal de Staatskas er relatief weinig aan overhouden in de eerste drie tot vijf jaar.

Suriname en Newmont zijn namelijk overeengekomen dat het bedrijf de investering van ruim achthonderd miljoen US dollar moet terugverdienen. De inkomsten voor de Staat beperken zich in deze periode tot loonbelasting en royalty’s. In de praktijk komt het erop neer dat van elke honderd US dollar die Newmont aan goud exporteert, er 31 US dollar overblijft voor Suriname. Per jaar is dat ongeveer negentien miljoen US dollar. Op het moment dat Newmont winstbestaling gaat betalen, stijgt het deel dat ons land overhoudt aan de operatie naar 61% voor elke dollar die het bedrijf verdient. DWT