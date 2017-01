Netanyahu wil gratie voor militair die Palestijn doodde

Benjamin Netanyahu wil dat de jonge Israëlisch militair die woensdag is veroordeeld voor het doodschieten van een Palestijnse messentrekker in Hebron op de Westelijke Jordaanoever gratie krijgt. Omdat het slachtoffer al gewond en bewegingsloos op de grond lag, achtte de krijgsraad de twintigjarige sergeant schuldig aan doodslag. Daarop staat maximaal twintig jaar gevangenisstraf. Het vonnis in het geruchtmakende en emotionele proces zorgde voor ernstige verdeeldheid in Israël.

Rechtse politici drongen er bij president Reuven Rivlin meteen aan op de beklaagde amnestie te verlenen. Netanyahu heeft nu ook via Facebook laten weten daarvan voorstander te zijn. Hij sprak van een pijnlijke dag voor niet alleen de directe betrokkenen maar voor “alle Israëlische militairen, veel burgers en ouders van soldaten, inclusief mezelf. Ik steun kwijtschelding van straf.” Palestijnse organisaties bestempelden het optreden van de militair, dat werd gefilmd, als een koelbloedige executie.