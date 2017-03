Negentien doden bij brand kindertehuis Guatemala

Bij een brand in een kindertehuis in San José Pinula in Guatemala zijn negentien doden gevallen. Het zou gaan om negentien meisjes. Er zijn ook 38 gewonden gevallen.

Volgens een woordvoerder van de politie is de brand aangestoken door jongeren in het tehuis. Zeker elf jongeren zijn met derdegraads brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. De oudste kinderen in het tehuis zouden achttien jaar oud zijn. De stad ligt op zo’n 25 kilometer van Guatemala Stad. In het centrum werden minderjarigen opgevangen die het slachtoffer waren van geweld of die geen ouders meer hadden. Volgens de media verbleven er 540 kinderen, terwijl de capaciteit eigenlijk maar vierhonderd was.