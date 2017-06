Neergeschoten Republikeinse Senator in kritieke toestand

De prominente Republikeinse Senator Steve Scalise ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het Amerikaanse congreslid werd woensdag in het stadje Alexandria nabij Washington op een honkbalveld neergeschoten. Eerder verklaarde president Trump op televisie dat Scalise het goed maakte. Het ziekenhuis verstrekte geen nadere informatie. De 51-jarige politicus was niet het enige slachtoffer van de schietpartij. Vier anderen raakten eveneens gewond door kogels. Een schutter met een semi-automatisch wapen opende het vuur bij een honkbalveldje in de stad Alexandria. Daar vond op dat moment een training van een honkbalteam van de Republikeinse partij plaats. Ook vier andere personen zijn geraakt.