Neef slaat oom om emmer water

De 33-jarige Regilio D. is op 1 oktober door de politie van Latour aangehouden, wegens mishandeling. Regillio ging door het lint tegen zijn oom om een emmer water. Het tweetal woont samen en het was de gewoonte van het neefje om water apart te vullen om mee te baden. Dat gebeurde op die dag ook. De oom ging toen in de badkamer en Regillio die dacht dat hij met zijn emmer water aan het baden was, vroeg hem eruit te gaan. De verdachte verklaard dat zijn oom hem als eerst sloeg waarop hij reageerde. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat hij ter observatie naar het ziekenhuis moest. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd Regilio D. opgesloten, terwijl de oom na een verhoor werd heengezonden door de politie.