Nederlandse tabaksstrafzaak gaat internationaal: roken is moord

Zeventien andere landen gaan na of ze in eigen land ook tabaksproducenten kunnen aanklagen wegens moord of zware mishandeling. Antirookorganisaties en juristen uit al die landen kwamen vorige week in Genève bij elkaar om zich door advocaat Bénédicte Ficq en longarts Wanda de Kanter te laten uitleggen hoe The Dutch case werkt. Nederland is het enige land ter wereld waar ooit een strafklacht tegen de tabaksindustrie is geformuleerd.

Rechtszaken tegen tabaksproducenten zijn er vooral in Amerika wel vaker geweest, maar dan betrof het altijd civiele zaken. Ficq wil namens twee ex-rokers, KWF Kankerbestrijding en andere organisaties in Nederland de tabaksindustrie voor de rechter slepen omdat rokers vals zouden worden voorgelicht over de werkelijke schade die roken kan aanrichten. Doorslaggevend in dat betoog is de ‘sjoemelsigaret’: sigaretten die zijn voorzien van minuscule gaatjes. Daardoor meet testapparatuur lagere concentraties gevaarlijke stoffen dan een roker echt binnenkrijgt.

Twee Nederlandse ex-rokers die nu lijden aan zware longziekten, deden vorig jaar als eerste aangifte tegen de tabaksindustrie. In maart van dit jaar deed ook KWF Kankerbestrijding aangifte tegen vier tabaksproducenten in Nederland wegens ‘zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft’. Inmiddels hebben zich tal van instellingen daarbij aangesloten. Het OM onderzoekt of daadwerkelijk tot strafvervolging kan worden overgegaan. Het besluit daarover komt waarschijnlijk eind augustus.