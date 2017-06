Nederlandse Spoorloosjournalist Derk Bolt en cameraman ontvoerd in Colombia

De Nederlandse journalist Derk Bolt, in Suriname bekend van het programma Spoorloos, is in Colombia samen met zijn cameraman ontvoerd. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de Colombiaanse krant El Tiempo zijn de twee sinds zaterdag ontvoerd door de linkse guerrillabeweging ELN, het Nationaal Bevrijdingsleger. Dat gebeurde in de plaats El Tarra in de noordelijke deelstaat Norte de Santander. Op Twitter laat de Colombiaanse nationale ombudsman weten te proberen te helpen in het vrij krijgen van de journalisten. De Colombiaanse autoriteiten eisen de onmiddellijke vrijlating van de twee Nederlanders. Bolt was met collega Eugenio Follender aan het werk in El Tarra, nabij de grens met Venezuela. De journalisten waren in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan. Het Colombiaanse leger heeft speciale veiligheidstroepen gestuurd om de Nederlanders op te sporen.