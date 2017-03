Nederlandse politicus vreest voor nadelige uitkomst voor Suriname bij Kamerverkiezingswinst Wilders

Harry van Bommel vertoeft momenteel enige tijd in Suriname. Van Bommel, lid van de SP, een politieke partij in Nederland, stelt zich niet verkiesbaar bij de komende Kamerverkiezingen. De veelbesproken Geert Wilders van de PVV voert de lijst aan en doet het meer dan goed in de peilingen voor de Kamerkandidaten. Een verkiezingswinst van Wilders voorspelt niet veel goeds voor de bilaterale relatie tussen Nederland en Suriname, is de mening van Van Bommel. De relatie is sinds 2010 redelijk bekoeld.

