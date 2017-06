Nederlandse media kent Suriname niet meer

Suriname bestaat niet meer voor Nederlandse media. Men lijdt aan een soort Bouterse virus.

Dat zeggen Roy Khemradj en Peter Sanches, twee bekende Surinaamse journalisten in Nederland.

In de jaren tachtig was dat wel anders. Toen stonden kranten, radio en TV in Nederland bol van Bouterse en Brunswijk. In het boek ‘Mediastrijd om Suriname’, de handelseditie van het proefschrift waarop Ellen de Vries in 2015 promoveerde, analyseert De Vries de rol van die media. Het boek werd afgelopen vrijdag in een zaaltje van het Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis in Amsterdam, gepresenteerd. Dat gebeurde op een debat met journalisten en een inleiding van De Vries die verschillende historische momenten de revue liet passeerden. Zo ook de talkshow van Karel van de Graaf uit 1984, waar vóór- en tegenstanders van Bouterse met elkaar op de vuist gingen…

Ellen de Vries, en daarvoor ook de journalisten Roy Khemradj, Peter Sanches en Marie-Annet van Grunsven. Ellen de Vries is volgende week te gast in het VPRO-radioprogramma OVT Onvoltooid Verleden Tijd. Haar boek ‘Mediastrijd om Suriname; Van mythe-makers tot nieuws-verduisteraars’ is uitgegeven bij Walburg Pers in Zutphen, Nederland. Een reportage was dit van Sam Jones