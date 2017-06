Nederlandse formatie: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan onderhandelen

Er komt in Nederland alsnog een formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. D66-leider Alexander Pechtold, die eerder de ChristenUnie uitsloot als partner, wil nu toch praten. Dat heeft Pechtold vandaag laten weten nadat hij informateur Herman Tjeenk Willink telefonisch had gesproken. Een paar weken terug zagen Pechtold en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers nog niets in zo’n constructie, gezien hun grote inhoudelijke verschillen. D66 en ChristenUnie denken zeer verschillend op medisch-ethische thema’s als euthanasie en een actief donorregistratiesysteem. Daarnaast ziet Pechtold risico’s omdat een coalitie met deze vier partijen op slechts een kleine meerderheid in beide Kamers leunt; 76 zetels in de Tweede Kamer en 38 zetels in de Eerste Kamer. Bij D66 hopen ze nu dat stabiliteit via de inhoud kan worden afgedwongen. Pechtold: “Je zult langs de inhoud moeten zorgen dat het vorm krijgt waardoor iedereen het gevoel krijgt: we zijn weliswaar met 76, maar het staat stevig.”Woensdagavond gaan Segers en Pechtold alvast met hun secondanten dineren. “Er is veel over ons gesproken, het wordt tijd dat we met elkaar gaan praten”, aldus Pechtold.