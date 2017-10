Nederlandse Defensieminister Hennis treedt af na vernietigend rapport over mortierongeval Mali

In Nederland is Jeanine Hennis afgetreden als minister van Defensie. Ook de Commandant der Strijdkrachten legt zijn functie neer. Hennis maakte haar besluit kenbaar in het Kamerdebat over het Mali-rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

“Ik ben politiek verantwoordelijk. Ik neem die verantwoordelijkheid ten volle”, zei Hennis. Haar positie als minister werd onhoudbaar na de publicatie van het onderzoek naar het dodelijk mortierongeval waarbij twee Nederlandse militairen in Mali om het leven kwamen en een derde militair zwaargewond raakte. De raad stelt in het onderzoek dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de uitgezonden militairen. De mortiergranaten waren onveilig en de medische voorzieningen waren onvoldoende. Het was gisteren dan ook niet de vraag of Hennis zou aftreden, maar vooral of zij dat in de pauze of aan het eind van het debat zou doen.