Nederlandse ambassadeur gaat niet op uitlatingen over nationaliteit van Surinaamse DNA-leden

De Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman gaat niet in op uitlatingen over de nationaliteit van bepaalde Surinaamse leden van parlement. DNA-voorzitter zou via de zender van staatsradio SRS hebben gezegd dat de Nederlandse ambassade met een verklaring moet komen op berichten op sociale media, waaronder Facebook. Daar circuleren berichten dat zij en anderen de Nederlandse nationaliteit bezitten en dat de ambassade dit heeft bevestigd.

Ambassadeur Noorman is kort hierover.

Ernst Noorman, de nog residerende Nederlandse ambassadeur in ons land, die niet ingaat op berichten over de feitelijke nationaliteit van bepaalde DNA-leden in Suriname.