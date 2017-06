Nederlandse ambassadeur brengt Nickerie afscheidsgroet

Ernst Noorman, de scheidend ambassadeur van Nederland in Suriname, brengt het district Nickerie een afscheidsgroet. De ambassadeur kijkt tevreden terug op zijn periode in Suriname, die in 2014 begon. Dat de politieke betrekkingen beter kunnen, onderschrijft Noorman. Maar belangrijk is, dat Den Haag en Paramaribo ‘on speaking terms’ zijn.

