‘Ademhalen ‘ is de naam van het theaterstuk dat op 8 maart, de internationale dag van de vrouw’, in Nickerie in première gaat. Het stuk is in 2015 geschreven door Karin Lachmising op basis van waargebeurde levensverhalen van vier vrouwen uit Nickerie en bevat thema’s over de beleving van vrouwenrechten in Suriname die op kunstzinnige wijze in dit theaterstuk worden belicht.