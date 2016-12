Nederlands Openbaar Ministerie ook in beroep tegen uitspraak zaak Wilders

Het Nederlands Openbaar Ministerie gaat ook in beroep tegen de uitspraak in de zaak-Geert Wilders, meldde het OM in Den Haag gisteren. Aanleiding voor het beroep is onder meer de gedeeltelijke vrijspraak van de PVV-politicus. De rechter sprak Wilders vrij van aanzetten tot haat naar aanleiding van zijn uitspraken op 19 maart 2014. Een ander punt is de vrijspraak voor uitspraken die het Kamerlid deed op een Haagse markt op 12 maart. Daar sprak Wilders over “een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen”. Volgens de rechters heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging door zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraken, maar ze achtten niet bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan aanzetten tot haat. Het OM had een boete van 5000 euro geëist tegen de PVV-leider, maar de rechtbank legde hem geen straf op.