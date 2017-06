– NDP achterban waarschuwt voor anarchie en burgerlijke ongehoorzaamheid

– Bouterse roept op tot kalmte

De NDP is niet van plan een vonnis voor haar partijvoorzitter tevens de president van het land te pikken. Tijdens een kadermeeting in partijcentrum Ocer is gisteravond hard uitgehaald naar politieke tegenstaanders en de rechterlijke macht. De gemoederen waren zeer verhit en werd het duidelijk signaal gegeven dat Bouterse met hand en tand verdedigd en beschermd zal worden. Laurens Neede, kameraad van Bouterse teven medecouppleger, stuurde zelfs een waarschuwing richting de rechterlijke macht. Volgens hem is de krijgsraad met een strafeis van 20 jaar bewust bezig burgerlijke ongehoorzaamheid en anarchie te stimuleren:



Van alle sprekers straalde Bouterse opmerkelijk het meeste rust uit. Hij heeft een beroep op de NDP-achterban gedaan om zich kalm te houden en eventuele stappen over te laten aan de regering waar hij leiding aan geeft. Bouterse zegt dat hij samen met deskundigen van de partij en in regeringsverband naar de opties kijkt om het strafproces, waarin hij de hoofdverdachte is, te stuiten. Dit zal binnen de perken van de wet plaatsvinden. President en NDP voorzitter Desi Bouterse liet eerder op de dag bij de herdenking van de dag van nationale rouw al doorschemeren dat niet nader genoemde “anderen nog op het spoor van wraak zijn.”