Nationale Rouwdag op 29 juni

De Minister van Binnenlandse Zaken laat weten dat 29 juni aanstaande is afgekondigd als een Dag van Nationale Rouw. Op die dag worden alle slachtoffers van politiek geweld herdacht. In verband met de herdenking betekent het dat de Surinaamse vlag van zes uur ’s morgen tot zes in de namiddag halfstok gehesen moeten zijn. De regel geldt voor de Staatsgebouwen, de schoolterreinen en alle aan de steiger liggende schepen.

In navolging hiervan doet het ministerie een beroep op zowel de samenleving als het bedrijfsleven, de gevestigde diplomatieke missies en vertegenwoordigingen van intemationale organisaties om er ook gehoor aan te geven. Op de dag zal er om 12.00 uur ’s middags 1 minuut stilte in acht worden genomen. Van de radio- en televisiestations wordt eveneens gevraagd om hun programmering aan te passen aan de gelegenheid en dat van 11.00 uur ’s morgens tot 13.00 ’s middags. PB/new 06:00u